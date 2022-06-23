الراعي استقبل المطران ابراهيم اسحق وزوارا

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي بطريرك الأقباط الكاثوليك إبراهيم إسحق يرافقه الأنبا توماس.



ثم التقى على التوالي: مستشار الرئيس نجيب ميقاتي الدكتور باسل الحسن في حضور رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم، الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الآباتي نعمة الله الهاشم مع الكهنة الجدد بعد السيامة الكهنوتية لأخذ البركة.

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