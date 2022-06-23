صوت واحد وسيدة لرئاسة الحكومة... تعرفوا عليها (صورة) ​

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خلال الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا، بدا لافتا طرح النائب ايهاب مطر اسم الدكتورة روعة حلّاب لرئاسة الحكومة. فمن هي الدكتورة حلّاب؟روعة رفعت فتفت هي ابنة سير الضنية متزوجة من احد الأشخاص من الـ "الحلاب" في طرابلس.- دكتوراه في العلوم الاجتماعية - الموضوع: المركز والأطراف وإشكالية الإنماء المتوازن – لبنان، عام 2017.- دبلوم دراسات معمقة في علم الاجتماع (خدمة اجتماعية وتنمية محلية) عام 2003- رسالة دبلوم: مشكلات المراهقين والخدمات المقدمة لهم - طرابلس- جدارة في علم الاجتماع (خدمة اجتماعية وتنمية محلية) عام 2000- إجازة تعليمية في علم الاجتماع عام 1989مرشدة تربوية لمادة علم الاجتماع وزارة التربية م- مشاركة في تحضير ورش عمل ولقاءات تربوية- متابعة لأساتذة في الثانويات الرسمية في جميع المحافظات، حول أهداف وكفايات مادة علم الاجتماع ومنهجية تعليم المادة واعداد مسابقة وفق التوصيف الرسمي.- تقييم مسابقات علم الاجتماع لأساتذة التعليم الرسمي- مشاركة في تحضير ورش عمل ولقاءات تربوية لأساتذة المدارس الكاثوليكية، حول أهداف وكفايات مادة علم الاجتماع واعداد مسابقة وفق التوصيف الرسمي، في العام 2010.- مشاركة في تحضير ورش عمل ولقاءات تربوية ومتابعة لأساتذة مدارس الأونروا، حول أهداف وكفايات مادة علم الاجتماع واعداد مسابقة وفق التوصيف الرسمي، في العام 2007.- عضو في المشروع التربوي الهادف الى تطوير أسس التقييم في المركز التربوي للبحوث والانماء BIEF – noyau dure منذ 2004منسقة، وأستاذة علم الاجتماع ثانوية روضة الفيحاء منذ 2008-حاليا- تدريس ومتابعة أساتذة المادة- اعداد مسابقات والتدقيق في تصحيحها- اعداد ورش عمل لأساتذة المادة- اعداد أنشطة تربوية ترتبط بمحاور المادة- الجامعة اللبنانية، معهد العلوم الاجتماعية، الفرع الثالث- جامعة الجنان 2011، ثانوية طرابلس الرسمية للبنات لكافة الصفوف الثانوية من 2000 – 2004، ثانوية سير الرسمية المختلطة لكافة الصفوف الثانوية من العام 1999 – 2004، ثانوية المنية الرسمية المختلطة لكافة الصفوف الثانوية منذ العام 2005 وحتى 2010