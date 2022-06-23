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لبنان

كتلة نواب "الارمن" سمّت الرئيس ميقاتي

Lebanon 24
23-06-2022 | 09:56
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أعلن النائب هاغوب بقرادونيان، باسم كتلة نواب "الأرمن" عن تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة.
 
 
ودعا بقرادونيان إلى تشكيل الحكومة بأسرع وقت.
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بقرادونيان

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