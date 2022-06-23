25
o
بيروت
31
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
23
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد تكليفه... ميقاتي يزور السنيورة وسلام: نأمل بالإسراع في تشكيل الحكومة
Lebanon 24
23-06-2022
|
10:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
قام الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، بعد تكليفه عصر اليوم، بالجولة التقليدية على رؤساء الحكومات السابقين واستهلها بزيارة الرئيس فؤاد السنيورة في دارته.
وقال السنيورة بعد الزيارة: انا سعيد بمجيء دولة الرئيس ميقاتي، واتمنى له كل التوفيق في هذه المهمة الانقاذية الكبرى. هذه المرحلة شديدة الصعوبة من دون شك، ولكن اكتاف دولة الرئيس قادرة ان تتقدم في مسار تأليف الحكومة.
Advertisement
تشكيل الحكومة يشكل تحديا كبيرا ومن التحديات الكبرى التي سنواجهها في المرحلة المقبلة اضافة الى الاستحقاق الكبير المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية في الموعد الدستوري، هذا الرئيس الذي نريده قويا، ليس فقط ضمن فريق من اللبنانيين بل لدى جميع اللبنانيين بكافة طوائفهم واحزابهم وفرقائهم، لان الرئيس حسب الدستور يجب ان يكون فوق كل السلطات ويحترم الدستور ويتقدم مع الحكومة لمعالجة المشكلات التي تواجهنا.
لا يمكن حل المشكلات واستعادة ثقة اللبنانيين بغدهم من دون العودة احترام الدولة والدستور والشرعيتين العربية والدولية. دولة الرئيس ملتزم بهذه الامور ونأمل ان يكون تأليف الحكومة على هذه الاسس.
الرئيس سلام
كما زار الرئيس ميقاتي الرئيس الاسبق تمام سلام في دارته .
وقال الرئيس سلام : زيارة دولة الرئيس هي زيارة لبيته ولكن اليوم في اطار الزيارات البروتوكولية فرصة لنتمنى له التوفيق باستمراره بتحمل الاعباء والتحديات الكبيرة التي يمر بها البلد التي برأيي ابرز ما انجز فيها، هي الانتخابات النيابية وحرص الرئيس ميقاتي على القول ان هذه هي مهمتنا الاساسية. تذكرون كم حصل تشكيك بامكان حصول هذه الانتخابات ومع ذلك، فبالمثابرة والمتابعة والجهد والاشراف والالحاح من دولة الرئيس ومن فريق العمل بما فيه وزارة الداخلية وكل الحكومة ، تسهلت هذه العملية وكان انجاز اطفى جوا من التغيير والتنشيط لحياتنا الديمقراطية. الرئيس ميقاتي عليه المسؤولية الكبرى ليتابع انجاز امور اخرى يحتاجها البلد ومن ابرزها التحدي المالي والاقتصادي الذي له علاقة باراحة الناس وباستقرار البلد . المرحلة خطيرة وصعبة ودقيقة ولكننا لا نريد ان نقول اننا متشائمون لا سمح الله، ولكن التفاؤل يلزمه تكاتف الجميع حول الرئيس ميقاتي وحول هذه المهمة في هذا الوضع الصعب. نقول لدولته الله يوفقك ويكون معك ويزيدك دراية ومعرفة وصبرا لتحمل هذه المسؤولية بكل امانة وكل اخلاص .
وردا على سؤال عن انتخابات رئاسة الجمهورية قال: انتخابات رئاسة الجمهورية من ابرز الامور التي يواجهها الوطن وهذا مؤشر كبير لاستمرار لبنان فالعبث بهذا الاستحقاق لا سمح الله من قبل اي كان، بهدف احباطه او لمنع تحقيقه او افشاله، فيه اذى وضرر على الجميع، وليس على الحكومة ولا على المجلس النيابي بل على كل الوطن. نامل ان يتم هذا الاستحقاق بافضل الظروف واحسن الشروط وان نعطي لبنان فرصة جديدة من خلال تغيير كبير ياخذ مداه على اوسع مجال في رئاسة الجمهورية من اجل مستقبل افضل للبلد .
وردا على سؤال عن تشتت الصوت السني في الاستشارات قال :هناك كلام كثير يقال حول موضوع السنّة ودور السنّة ومكانتهم .السنّة مكون اساسي في هذا البلد، كما كل المكونات، وبالتالي استحقاق من هنا موقف من هناك ليس هو من يقرر اذا السنّة موجودين ام لا .السنّة بتاريخهم وحجمهم وادائهم موجودون في هذا البلد ولا يخاف احد عليهم لانه يوم يكون السنّة لا سمح الله متعبين او مستضعفين او مستهدفين، فالوطن يكون مستهدفا. السنّة موجودون وقياداتهم موجودة وان شاء الله للافضل والاحسن .
الرئيس ميقاتي
بدوره قال الرئيس ميقاتي : خلال هذه الزيارة استمعت الى دولة الرئيس تمام سلام والى نصائحه ورؤيته حول كيفية الخلاص من الازمات التي نمر بها . نصائحه سنأخذها بعين الاعتبار ونأمل الاسراع في تشكيل الحكومة بعد استمزاج اراء سعادة النواب. وثقة المجلس النيابي اساسية في هذا الملف.
واشار ردا على سؤال الى انه اتصل بالرئيس سعد الحريري الذي تمنى له التوفيق، كما اتصل بالرئيس حسان دياب وبعائلة الرئيس سليم الحص.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جمال ابنة الممثلة برناديت حديب حديث المواقع.. هكذا بدت في حفل تخرجها (صور)
Lebanon 24
جمال ابنة الممثلة برناديت حديب حديث المواقع.. هكذا بدت في حفل تخرجها (صور)
23:21 | 2022-06-22
22/06/2022 11:21:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة الـ OTV تنشر صورتها بالمايوه.. و"التاتو" على جسمها يلفت المتابعين
Lebanon 24
مذيعة الـ OTV تنشر صورتها بالمايوه.. و"التاتو" على جسمها يلفت المتابعين
04:00 | 2022-06-23
23/06/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي في جلسة تصوير من داخل منزلها الفخم.. شاهدوا ديكور مطبخها المميز (صور)
Lebanon 24
هيفا وهبي في جلسة تصوير من داخل منزلها الفخم.. شاهدوا ديكور مطبخها المميز (صور)
01:32 | 2022-06-23
23/06/2022 01:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
انجي خوري تتخطى المحظور.. هكذا وثّقت خضوعها لـ "تاتو" (صور)
Lebanon 24
انجي خوري تتخطى المحظور.. هكذا وثّقت خضوعها لـ "تاتو" (صور)
02:00 | 2022-06-23
23/06/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حصيلة الإستشارات النيابية بالأرقام.. هكذا جاءت نتائج الجولة الأولى
Lebanon 24
حصيلة الإستشارات النيابية بالأرقام.. هكذا جاءت نتائج الجولة الأولى
06:01 | 2022-06-23
23/06/2022 06:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:32 | 2022-06-23
ميقاتي بعد تكليفه يمد يده للجميع... لن ندع وطننا ينهار
09:57 | 2022-06-23
رسمياً.. تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة
10:00 | 2022-06-23
في ظل واحدة من أصعب المراحل... ميقاتي رئيسا مكلفا للمرة الرابعة
09:48 | 2022-06-23
الحصيلة النهائية للإستشارات النيابية.. إليكم الأرقام
06:34 | 2022-06-23
أمرٌ حصل خلال الاستشارات.. ماذا فعل النوّاب؟
16:30 | 2022-06-23
في طرابلس... أصيب برصاصة طائشة في بطنه أثناء تواجده على شرفة منزله
فيديو
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-06-23
23/06/2022 23:58:10
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص واحضان ودلع.. عارضة الازياء نيكول سعفان برفقة طليق اصالة (فيديو)
Lebanon 24
رقص واحضان ودلع.. عارضة الازياء نيكول سعفان برفقة طليق اصالة (فيديو)
10:10 | 2022-06-23
23/06/2022 23:58:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخطر الأسلحة الروسية في حرب أوكرانيا... ما هي "صائدة" الصواريخ؟
Lebanon 24
أخطر الأسلحة الروسية في حرب أوكرانيا... ما هي "صائدة" الصواريخ؟
09:30 | 2022-06-22
23/06/2022 23:58:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact