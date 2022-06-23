تيمور جنبلاط عرض مع علم الدين سبل تمتين التعاون مع الجالية الاغترابية في البرازيل

استقبل رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، في مكتبه في كليمنصو، رئيس البيت الدرزي في ساو باولو البرازيل نبيل فهد علم الدين، ترافقه زوجته ليديا علم الدين.



وتركز النقاش خلال اللقاء، على "سبل تمتين التعاون مع الجالية الاغترابية في البرازيل واستمرار التواصل الذي أثمر في أكثر من صعيد في هذه الأوضاع الصعبة التي قدم فيها المغتربون الدعم المهم لتوفير الصمود الاجتماعي والصحي في لبنان".

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