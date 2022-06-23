شقير مهنئا ميقاتي: نتمنى أن يكون مخاض التأليف قصيرًا

غرد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة، الوزير السابق محمد شقير عبر "تويتر": " نهنيء الرئيس نجيب ميقاتي بتكليفه تشكيل الحكومة، متمنين ان يكون مخاض التأليف قصيرا جدا، وبعيدا عن المحاصصة والكيدية والحسابات الضيقة، وصولا لتشكيل حكومة على قدر التحديات تستجيب لتطلعات الشعب ومتطلبات الانقاذ وتحوز تقدير المجتمع الدولي. ‏حذاري البلد انهار والشعب أنهك والتاريخ لن يرحم".

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