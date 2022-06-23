ميقاتي: سأتقدم بتشكيلة حكومية أواخر الأسبوع المقبل بعد المشاورات النيابية غير الملزمة

أكد رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي أنه سيتقدم أواخر الاسبوع المقبل بعد المشاورات النيابية غير الملزمة بتشكيلة حكومية لرئيس الجمهورية ميشال عون.

وأشار في لقاء تلفزيوني على قناة الـ"otv"، إلى أن على الحكومة أن تتشكل بأسرع وقت، قائلًا: "كلما مر الوقت نخسر الكثير وهناك مشاريع قوانين عديدة قدمناها يجب أن ينظر إليها مجلس النواب".

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وأضاف: "لو "بدي امسك كباش" مع فخامة الرئيس لكنت فعلتها في المرة السابقة"، متمنيًا "تشكيل حكومة ثم انتخاب رئيس وان تأخذ كل المؤسسات دورها".

وقال ميقاتي: "أنا لا أركض وراء التكليف ولو لم أكن موجوداً على رأس الحكومة لما كنت أريد التكليف مرة أخرى".

وعن إشاعة طلب النائب جبران باسيل وزارتي الخارجية والطاقة قال: "لم يحصل حديث أو لقاء حول هذه المواضيع"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن "الحكومة سيكون عمرها قصيرًا ولن أدخل في مشكلات بسبب حقيبة وزارية".

وأضاف: "الميثاقية تقتضي التعاون مع الاشتراكيين فلا استطيع تأليف حكومة بمن دون الدروز".

وقال: "لم تصلني أي كلمة سلبية من السعوديين وانا لا يمكن ان اقف حجر عثرة ولن اختلف مع السعودي ولا اكون رأس حربة عكس الارادة السعودية في لبنان".

على خط موازٍ، تحدث الرئيس ميقاتي لـ"التلفزيون العربي" وتطرق إلى ملف الغاز قائلا "حزب الله يدعم قرار الحكومة اللبنانية وجوابه لم يكن سلبيا بخصوص ما قدمناه للوسيط الأميركي بخصوص الغاز".

وقال: "لا نريد حربًا وكل ما نريده هو استخراج الغاز من شرق المتوسط".

من جهة أخرى، قال ميقاتي للـ "LBCI": "اذا لم تؤلف حكومة جديدة فالحكومة الموجودة مكتملة المواصفات".

وأضاف: "لا يمكن أن أقبل بأي حكومة تتعارض مع الأمور الوطنية الأساسية وبالتالي أنا مرن وأهم شيء أن تتعهد وزارة الطاقة أن تنفذ خطة الطاقة فاللبنانيون لا يستطيعون الانتظار أكثر بخصوص هذا الموضوع".