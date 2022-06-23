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لبنان

شيخ العقل التقى الشيخ العنداري ووفودًا وزار عاليه وديرقوبل

Lebanon 24
23-06-2022 | 12:28
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التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى الشيخ الثقة الجليل أبو صالح محمد العنداري ووفدا من المشايخ، وذلك في مقام الراحل الشيخ أبو حسين شبلي أبي المنى في شانيه.
 
وبعد كلام روحاني مختصر للعنداري، تحدث أبي المنى فشكر له "هذه الزيارة المقدرة والاحتضان الروحي"، آملاً في أن "تكون كلمته مسموعة بما يؤدي إلى جمع الشمل ورفعة الشأن"، راجيا منه "الدعاء بالتوفيق في حمل الرسالة لخدمة المجتمع التوحيدي والوطني إلى جانب القيادة الحكيمة". 
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كرنيب
واستقبل أبي المنى في دار الطائفة - بيروت اليوم، قائد وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة العميد الإداري الدكتور موسى كرنيب، الذي استعرض مع أبي المنى "مواضيع متصلة بمهامه والاستقرار العام. 
 
وأثنى أبي المنى على "دوره ودور قوى الأمن في خدمة الوطن"، مشددا على "ضرورة دعمها ومساندتها تقديرا لجهودها وتمكينا لها من القيام بالواجب، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة".
  
وفد من بشتفين
كما استقبل شيخ العقل وفدا من بلدة بشتفين الشوف، ضم: رئيس البلدية رامي ضو ونائب الرئيس نزيه فياض وكاتب العدل السابق وهيب فياض والمهندس خالد فياض، برفقة المدير العام للمجلس المذهبي مازن فياض، وذلك للبحث في قضايا محلية متصلة بأوضاع البلدة.
 
ملاعب 
كذلك، استقبل أبي المنى الباحث في علوم الفيزياء الدكتور وليد غالب ملاعب ومدير كلية التربية - الاونيسكو الدكتور سلام نور الدين، واطلع منهما على "مواضيع علمية وأكاديمية، من بينها توفير منح تربوية جامعية من الدولة اليابانية".
 
وفد "المنسقية العامة لشبكة الأمان للسلم الأهلي"
ومن زوّار دار الطائفة وفد من "المنسقية العامة لشبكة الأمان للسلم الأهلي" ضم المنسق العام المحامي عمر زين وعضو الهيئة الإدارية نظام الحلبي، للتشاور حول نشاط المنسقية وبرنامج عملها للمستقبل القريب. 
 
اجتماع مع معتمد مشيخة العقل في بريطانيا 
وعقد أبي المنى اجتماعا مع معتمد مشيخة العقل في بريطانيا الشيخ عزت داغر للبحث في "مسائل متصلة بمهام معتمدية مشيخة العقل".
 
زيارات
وتفقد شيخ العقل مدينة عاليه، برفقة عدد من المشايخ، حيث زار الشيخ أبو حمزة نعيم الفقيه متفقدا ومطمئنا إلى صحته بعد تعرضه لعارض صحي. 
 
كما زار بلدة ديرقوبل معزيا بالراحل فؤاد محمد رسامني أحد كبار العائلة ومؤسسي شركة "رسامني يونس للسيارات".
 
شانيه
وكان أبي المنى استقبل في دارته في شانيه وفودا وأفرادا من قرى عدة في مراجعات مختلفة، من بينها: وفد من آل أبو الحسن ضم رجل الأعمال أنور أديب أبو الحسن وشوقي وأنور وعمر أبو الحسن، ووفد من بلدية بدغان، وآخر من بلدة مجدلبعنا. 
 
كما استقبل شيخ العقل الشيخ أبو طلعت جمال الدين عزام من جرمانا ناقلا إليه تحيات المشايخ والأهالي. 
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