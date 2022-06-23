Advertisement

لبنان

رئيس بعثة اليونيفيل زار مقر الكتيبة النيبالية في القطاع الشرقي

Lebanon 24
23-06-2022 | 12:29
A-
A+
Doc-P-965066-637916094651945209.png
Doc-P-965066-637916094651945209.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل نائب قائد القوات النيبالية الميجور إندرا بهاكتا ماهارجان ، رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال ارولدو لازارو ساينز في مقر الكتيبة النيبالية في القطاع الشرقي، ولاحقا التقى جميع ضباط وجنود الكتيبة النيبالية. 
Advertisement
 
إستهلت الزيارة باستعراض حرس الشرف من جنود حفظ السلام النيباليين ، وبعدها بكلمة تحفيزية من القائد العام لليونيفيل.
 
وأشار ساينز الى ان "هذه الزيارة تأتي في إطار الإطلاع على الإستعداد التكتيكي لقوات حفظ السلام ، وسيتم إجراء المزيد من الزيارات المماثلة في المستقبل القريب".
 
كما قام ساينز بتفقد الخط الأزرق في منطقة عمليات الكتيبة النيبالية في اليونيفيل NEPBATT. وزار قاعدة UNP 8-33 التابعة للكتيبة النيبالية NEPBATT حيث أطلعه كل من قائد عميات ال NEPBATTومسؤول الأمن في القطاع الشرقي SECEAST G2 على الوضع الحالي في منطقة عمليات القطاع الشرقي. وبعد ذلك ، تفقد الظروف المعيشية لحفظة السلام النيباليين في قاعدة UNP 8-33.
 
كما وزار ساينز بلدة بليدا حيث عقد إجتماعاً مع رئيس البلدية هناك حسن حجازي ثم زار بئر شعيب وحقول الزيتون.
 
كذلك زار قوات القطاع الشرقي للتعرف على انتشارهم ومهماتهم ومخاوفهم، وكذلك لشكرهم على عملهم وتفانيهم وجهدهم من أجل تنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة جنوب نهر الليطاني.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:21 | 2022-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:32 | 2022-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2022-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:32 | 2022-06-23
09:57 | 2022-06-23
10:00 | 2022-06-23
09:48 | 2022-06-23
10:54 | 2022-06-23
06:34 | 2022-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website