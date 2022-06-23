رئيس بعثة اليونيفيل زار مقر الكتيبة النيبالية في القطاع الشرقي

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استقبل نائب قائد القوات النيبالية الميجور إندرا بهاكتا ماهارجان ، رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال ارولدو لازارو ساينز في مقر الكتيبة النيبالية في القطاع الشرقي، ولاحقا التقى جميع ضباط وجنود الكتيبة النيبالية.إستهلت الزيارة باستعراض حرس الشرف من جنود حفظ السلام النيباليين ، وبعدها بكلمة تحفيزية من القائد العام لليونيفيل.وأشار ساينز الى ان "هذه الزيارة تأتي في إطار الإطلاع على الإستعداد التكتيكي لقوات حفظ السلام ، وسيتم إجراء المزيد من الزيارات المماثلة في المستقبل القريب".كما قام ساينز بتفقد الخط الأزرق في منطقة عمليات الكتيبة النيبالية في اليونيفيل NEPBATT. وزار قاعدة UNP 8-33 التابعة للكتيبة النيبالية NEPBATT حيث أطلعه كل من قائد عميات ال NEPBATTومسؤول الأمن في القطاع الشرقي SECEAST G2 على الوضع الحالي في منطقة عمليات القطاع الشرقي. وبعد ذلك ، تفقد الظروف المعيشية لحفظة السلام النيباليين في قاعدة UNP 8-33.كما وزار ساينز بلدة بليدا حيث عقد إجتماعاً مع رئيس البلدية هناك حسن حجازي ثم زار بئر شعيب وحقول الزيتون.كذلك زار قوات القطاع الشرقي للتعرف على انتشارهم ومهماتهم ومخاوفهم، وكذلك لشكرهم على عملهم وتفانيهم وجهدهم من أجل تنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة جنوب نهر الليطاني.