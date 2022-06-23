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لبنان

الراعي ترأس قداسا من أجل السلام في أوكرانيا في كنيسة الصرح في بكركي

Lebanon 24
23-06-2022 | 12:38
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ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي القداس الإلهي من أجل السلام في أوكرانيا في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، عاونه فيه المطارنة بولس الصياح، حنا علوان، وبيتر كرم، أمين سر البطريرك الأب هادي ضو، رئيس مزار سيدة لبنان- حريصا الأب فادي تابت، في حضور سفير أوكرانيا ايغور اوستاش وأركان السفارة وعدد من أبناء الجالية الأوكرانية في لبنان، إضافة إلى عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية وجمعية الصداقة اللبنانية - الأوكرانية وحشد من المؤمنين. 
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