كسبار استقبل اتحاد المحامين العرب وزار بري على رأس وفد مهنئا: لن نتراجع عن المطالبة بودائع الناس حتى آخر قرش

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استقبل نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، اليوم، المفتش العام في الجيش اللبناني اللواء ميلاد اسحق، كما استقبل الدكتور جاك مخباط ورئيس المركز الطبي في نقابة المحامين المحامي جهاد شدياق وأعضاء المركز. وشكر النقيب كسبار البروفيسور مخباط الذي، بالإضافة إلى عدة أطباء سوف يقدمون الخدمات الطبية في المركز في بيت المحامي مجاناً.بعدها استقبل كسبار رئيسة لجنة الوساطة في النقابة المحامية منى حنا والتي وضعته في جو المؤتمر المزمع إقامته في "بيت المحامي"، كما استقبل المحامي سميح بشراوي المكلّف بمتابعة ملف الأشخاص الذين يطلقون على أنفسهم محامين كنسيين.من جهة ثانية، زار كسبار وأعضاء مجلس النقابة رئيس مجلس النواب المحامي نبيه بري لمناسبة إنتخابه نائباً ورئيساً للمجلس، حيث وضعهم في "جو التشريعات المتعلقة بالمودعين، وخصوصاً خطة التعافي والسرية المصرفية" وطلب كسبار وأعضاء المجلس "إقرار قانون تعليق المهل القضائية، خصوصاً وأن المحاكم والأقلام مقفلة، ولا يمكن أحياناً قطع إرسالية أو دفعها في ظل إقفال صناديق المالية، بالإضافة إلى عدة أسباب أخرى. هذا بالإضافة إلى إقرار قانون الـــ T.V.A الذي يعفي المحامين من الخضوع له".بعدها حضر النقيب والاعضاء المؤتمر المنعقد في "بيت المحامي" من قبل لجنة الأسرة، إحياءً لعيد الأب. وألقت رئيسة اللجنة المحامية إقبال دوغان كلمة وكذلك عدة أعضاء في اللجنة ورئيس محاضرات التدرج الكسندر نجار. وختاماً ألقى كسبار كلمة في المناسبة. وقدمت له رئيسة اللجنة درعاً للمناسبة.وفد اتحاد المحامين العربوبعد عقد مجلس النقابة جلسته الأسبوعية. استقبل كسبار أمين عام إتحاد المحامين العرب المكاوي بنعيسى، يرافقه الأمناء العامون المساعدون النقباء علي رياض وسيد شعبان ومحمد المراد، والمحاميان توفيق النويري ومعين غازي.