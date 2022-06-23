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لبنان

كسبار استقبل اتحاد المحامين العرب وزار بري على رأس وفد مهنئا: لن نتراجع عن المطالبة بودائع الناس حتى آخر قرش

Lebanon 24
23-06-2022 | 14:31
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استقبل نقيب  المحامين في بيروت ناضر كسبار، اليوم، المفتش العام في الجيش اللبناني اللواء ميلاد اسحق، كما استقبل الدكتور جاك مخباط ورئيس المركز الطبي في نقابة المحامين المحامي جهاد شدياق وأعضاء المركز. وشكر النقيب كسبار البروفيسور مخباط الذي، بالإضافة إلى عدة أطباء سوف يقدمون الخدمات الطبية في المركز في بيت المحامي مجاناً.
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بعدها استقبل كسبار رئيسة لجنة الوساطة في النقابة المحامية منى حنا والتي وضعته في جو المؤتمر المزمع إقامته في "بيت المحامي"، كما استقبل المحامي سميح بشراوي المكلّف بمتابعة ملف الأشخاص الذين يطلقون على أنفسهم محامين كنسيين.

من جهة ثانية، زار كسبار وأعضاء مجلس النقابة رئيس مجلس النواب المحامي نبيه بري لمناسبة إنتخابه نائباً ورئيساً للمجلس، حيث وضعهم في "جو التشريعات المتعلقة بالمودعين، وخصوصاً خطة التعافي والسرية المصرفية" وطلب كسبار وأعضاء المجلس "إقرار قانون تعليق المهل القضائية، خصوصاً وأن المحاكم والأقلام مقفلة،  ولا يمكن أحياناً قطع إرسالية أو دفعها في ظل إقفال صناديق المالية، بالإضافة إلى عدة أسباب أخرى. هذا بالإضافة إلى إقرار قانون الـــ T.V.A الذي يعفي المحامين من الخضوع له".

بعدها حضر النقيب والاعضاء المؤتمر المنعقد في "بيت المحامي" من قبل لجنة الأسرة، إحياءً لعيد الأب. وألقت رئيسة اللجنة المحامية إقبال دوغان كلمة وكذلك عدة أعضاء في اللجنة ورئيس محاضرات التدرج الكسندر نجار. وختاماً ألقى كسبار كلمة في المناسبة. وقدمت له رئيسة اللجنة درعاً للمناسبة.

وفد اتحاد المحامين العرب

وبعد عقد مجلس النقابة جلسته الأسبوعية. استقبل كسبار أمين عام إتحاد المحامين العرب المكاوي بنعيسى، يرافقه الأمناء العامون المساعدون النقباء علي رياض وسيد شعبان ومحمد المراد، والمحاميان توفيق النويري ومعين غازي.
 
وقال كسبار: "ان المواطن اللبناني مغلوب على أمره في ظل حالة من الإستخفاف والإستلشاق من قبل عدد كبير من المسؤولين. فالمودع الذي أمضى حياته يعمل ويكد ليجني الأموال التي أودعها في المصرف، إستفاق ليرى أنها تبخرت. نحن لن نتراجع عن المطالبة بتلك الودائع حتى آخر قرش. أما أن تلقي كل جهة المسؤولية على الأخرى فهذا أمر مرفوض. وهناك سباق بين الحل الذي تعمل عليه الحكومة ويعمل عليه مجلس النواب، وبين تقديم الدعاوى من قبل المودعين بعد أن تم تحضيرها".

وطلب من إتحاد المحامين العرب "العمل بقوة لمساندة نقابة المحامين وإتحاد نقابات المهن الذين يعملون بإخلاص للوصول إلى الحل المنشود".
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