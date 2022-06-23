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لبنان

المرتضى استقبل رئيس بلدية عنجر يرافقه رئيس حزب الطاشناق - فرع عنجر

Lebanon 24
23-06-2022 | 14:33
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استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع بعد ظهر اليوم، رئيس بلدية عنجر وارتكس خوشيان يرافقه رئيس حزب الطاشناق - فرع عنجر هارتيون زتليان، لشكره بإسم الاهالي "على الجهد الكبير الذي قام به واتخاذه القرار  باعادة البوابة الى المدخل الرئيسي للدخول الى قلعة عنجر، بعد ان كان مغلقا منذ العام 1982، وكان يستعمل المدخل الخلفي، مما يشكل صعوبة عند الاهالي"، وفق ما أوضح رئيس البلدية، مضيفا: "كما واننا نتابع مع الوزير المرتضى هذا الامر وسلمناه خريطة كاملة لمتابعة الموضوع لمحيط المدخل لوجستيا، لاتخاذ الاجراءات وتأمين المواقف التي تسهل على الزائرين حركتهم".
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