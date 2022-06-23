مكتب مولوي: شعبة المعلومات توقف شابين بعد متابعة حادثة المجدل

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صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي التالي:"بنتيجة المتابعة الأمنية لحادثة الاعتداء على عدد من الشبان في بلدة المجدل قضاء جبيل، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من توقيف كل من الشابين ش.ط. وش.ع. ، ويتواصل العمل لتوقيف شخص ثالث ويدعى ط.ع.هذا ويجري التحقيق معهم على ان يتم تسليمهم الى القضاء المختص".