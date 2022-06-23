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لبنان

خشية

Lebanon 24
23-06-2022 | 17:57
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يخشى مطلعون من أن يؤدي اشتداد الاشتباك الأميركي - الروسي - الايراني إلى انعكاسات تطيح بفرصة الصيف اللبناني الواعد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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