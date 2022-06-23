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لبنان
شحّ فاضح
Lebanon 24
23-06-2022
|
18:00
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تعاني المؤسسات غير المدنية من شح فاضح في الأغذية والأطعمة، ولو في حدّها الأدنى، الأمر الذي من شأنه أن يترك تأثيراً سلبياً على الأداء والمعنويات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر:
اللواء
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