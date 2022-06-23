تعاني المؤسسات غير المدنية من شح فاضح في الأغذية والأطعمة، ولو في حدّها الأدنى، الأمر الذي من شأنه أن يترك تأثيراً سلبياً على الأداء والمعنويات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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