مكلّفاً إدارة "المرحلة الانتقالية" ميقاتي: الانهيار التام أو الإنقاذ التدريجي

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لافتتة سلسلة المواقف التي ادلى بها الرئيس نجيب ميقاتي بعد تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة.فإثر استدعائه إلى القصر الجمهوري لتكليفه بأكثرية 54 صوتاً مقابل 25 لنواف سلام و46 "لا تسمية"، أكد استعداده لمد اليد لجميع القوى السياسية "من دون استثناء" في سبيل "إنقاذ ما يمكن إنقاذه"، وقال: "لن تنفعنا حساباتنا ومصالحنا وأنانيتنا (...) المهم أن نضع خلافاتنا واختلافاتنا جانباً وننكب على استكمال الورشة الشاقة (...) فنحن لم نعد نملك ترف التأخير والغرق في الشروط والمطالب"، محذراً من أنّ لبنان أصبح أمام مفترق طرق فإما "الانهيار التام أو الإنقاذ التدريجي انطلاقاً من فرصة وحيدة باتت متاحة أمامنا في الوقت الحاضر"، مع تشديده في هذا المجال على أنه "من دون الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لن تكون فرص الإنقاذ متاحة".واكد في تصريحات مساء انه سيتقدم بتشكيلة حكومية قريبا جدا الى رئيس الجمهورية ربما في مطلع الاسبوع الذي يلي الاستشارات في المجلس النيابي "كما تقدمنا اشواطا في ملفي صندوق النقد والكهرباء والمطلوب حكومة فاعلة".وقال "على الحكومة أن تكون ميثاقية ومهتم بأن تعبر حكومتي عن جميع أطياف المجتمع اللبناني". وأشار إلى أن على الحكومة أن تتشكل بأسرع وقت، قائلًا: "كلما مر الوقت نخسر الكثير وهناك مشاريع قوانين عديدة قدمناها يجب أن ينظر إليها مجلس النواب "وأضاف: "لو بدي امسك كباش مع فخامة الرئيس لكنت فعلتها في المرة السابقة" متمنيًا ؛تشكيل حكومة ثم انتخاب رئيس وان تأخذ كل المؤسسات دورها".وعما تردد عن طلب النائب جبران باسيل وزارتي الخارجية والطاقة قال: "لم يحصل حديث أو لقاء حول هذه المواضيع" مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن "الحكومة سيكون عمرها قصيرًا ولن أدخل في مشكلات بسبب حقيبة وزارية".وأضاف: "الميثاقية تقتضي التعاون مع الاشتراكيين فلا استطيع تأليف حكومة من دون الدروز".وبدا لافتا قول ميقاتي انه "اذا لم تؤلف حكومة جديدة فالحكومة الموجودة مكتملة المواصفات" في ما فسر بانه احتمال لتعويم الحكومة الحالية اذا أقيمت العقبات امام تاليف حكومة جديدة.