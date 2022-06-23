27
o
بيروت
31
o
طرابلس
24
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
24
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عبد الرحمن البزري: كلّ مواطن خفير... على صحته
Lebanon 24
23-06-2022
|
22:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت راجانا حمية في "الأخبار": لا يخفي النائب عبد الرحمن البزري امتعاضه من الازدحام الذي شهده في مصعد مبنى جريدة "الأخبار"، ومن عدم الالتزام بالتدابير الوقائية. يحذّر من انتقال الجراثيم ومن التلوّث ومن انتشار الأوبئة في ظلّ مؤشرات صحية مقلقة، منها ما هو أساسي مثل مستوى التلقيح العام والخاص، ومنها ما هو مرتبط بالأزمة الصحية المكتملة العناصر: استشفائياً ودوائياً ووبائياً. باختصار، الاختصاصي في الأمراض الجرثومية غير متفائل ونصيحته الوحيدة: الوقاية
Advertisement
ـ بالطبع لا. علمياً، يختلف جدري القرود تماماً عن كوفيد ــ 19. فهو في الدرجة الأولى "دي إن إي" (DNA) فيروس وليس "آر إن إي" (RNA) فيروساً كما هو فيروس كورونا، وبالتالي فإن إمكانية أن يتحوّر ويتغيّر صعبة جداً. ولذلك يُعدّ من الفيروسات المستقرّة التي لا تتغيّر بشكل دائم.
أضف إلى ذلك، أن جدري القرود موجود بيننا منذ عقود طويلة، ولكن ما تغيّر فيه أمران: أوّلهما أنه حين قضينا عليه قبل أربعين عاماً، لم نعد نعطي اللقاح الخاص به وقد أدى غيابه إلى ازدياد الحالات بنسبة مقبولة اليوم من دون أن يتسبّب ذلك بحدوث وباء. الأمر الثاني، وهو الأكثر احتمالاً، أننا كبشر تعدّينا على بيئة بيولوجية. كان جدري القرود متعايشاً مع مضيفه الحيواني بشكلٍ سليم، لكن عندما دخلنا إلى بيئته تعرّضنا للفيروس، وبما أن العالم صغير اليوم انتقل من بلدٍ إلى آخر وسُجلت عدة مئاتٍ من الحالات وصولاً إلى دخول أول حالة إلى لبنان قبل أسبوع.
قال: نظرياً، الملقّحون بلقاح الجدري يكوّنون مناعة ضد جدري القرود أكثر ممن لم يتلقوا اللقاح. لكن نحن نعرف أن لقاح جدري القرود لم يعد يُستخدم منذ الثمانينيات ولذلك لم يعد متوافراً كغيره. بعض الدول التي طوّرته، حفظته لديها لسببين: أولهما الإبقاء على التقنية موجودة ذلك أن "الفاكسينيا فيروس" والتي يُصنع منها لقاح الجدري يمكن أن تكون حاملاً جيداً للقاحات متطوّرة لأمراض جديدة في المستقبل. والأمر الثاني هو أنه في مرض مميت مثل الجدري، انقراض اللقاح يعني أن الإنسانية لم تعد تملك مناعة ضده. وهذا يعني أن بعض الدول حافظت عليه في إطار استراتيجية استخدامه كسلاح بيولوجي خطر، ولذلك أبقت على كميات لقاحية معينة لتستخدمها عند الحاجة. يمكن إضافة سبب ثالث هو أن العاملين الصحيين في المختبرات مع الحيوانات المصابة أو العاملين في الأبحاث المتعلقة بالجدري يجب أن يكونوا مُمنّعين ولذلك يتم الإبقاء عليه.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مذيعة الـ OTV تنشر صورتها بالمايوه.. و"التاتو" على جسمها يلفت المتابعين
Lebanon 24
مذيعة الـ OTV تنشر صورتها بالمايوه.. و"التاتو" على جسمها يلفت المتابعين
04:00 | 2022-06-23
23/06/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حصيلة الإستشارات النيابية بالأرقام.. هكذا جاءت نتائج الجولة الأولى
Lebanon 24
حصيلة الإستشارات النيابية بالأرقام.. هكذا جاءت نتائج الجولة الأولى
06:01 | 2022-06-23
23/06/2022 06:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رصدته عدسات الكاميرا... ماذا فعل النائب تيمور جنبلاط في البهو الخارجي لقصر بعبدا؟ (صور)
Lebanon 24
رصدته عدسات الكاميرا... ماذا فعل النائب تيمور جنبلاط في البهو الخارجي لقصر بعبدا؟ (صور)
06:24 | 2022-06-23
23/06/2022 06:24:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ حصل خلال الاستشارات.. ماذا فعل النوّاب؟
Lebanon 24
أمرٌ حصل خلال الاستشارات.. ماذا فعل النوّاب؟
06:34 | 2022-06-23
23/06/2022 06:34:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الجولة الأولى للاستشارات النيابية.. هكذا توزعت أصوات النواب والكتل
Lebanon 24
الجولة الأولى للاستشارات النيابية.. هكذا توزعت أصوات النواب والكتل
06:01 | 2022-06-23
23/06/2022 06:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:00 | 2022-06-24
تناقضات خصوم حزب الله تقلب "الاكثرية" لصالحه
02:59 | 2022-06-24
المقداد: أوقفوا قتل مرضى التصلب اللويحي والسرطان
02:49 | 2022-06-24
القبض على سارقة محلات مجوهرات في صور.. إليكم التفاصيل
02:45 | 2022-06-24
تمايز "النائب" يزعج حلفاءه
02:30 | 2022-06-24
رد اسرائيلي سلبي على الترسيم يدفع لبنان نحو المواجهة وترقب لموقف حزب الله
02:15 | 2022-06-24
تواصل متقدم بين "المردة والتيار"
فيديو
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-06-23
24/06/2022 10:21:15
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص واحضان ودلع.. عارضة الازياء نيكول سعفان برفقة طليق اصالة (فيديو)
Lebanon 24
رقص واحضان ودلع.. عارضة الازياء نيكول سعفان برفقة طليق اصالة (فيديو)
10:10 | 2022-06-23
24/06/2022 10:21:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخطر الأسلحة الروسية في حرب أوكرانيا... ما هي "صائدة" الصواريخ؟
Lebanon 24
أخطر الأسلحة الروسية في حرب أوكرانيا... ما هي "صائدة" الصواريخ؟
09:30 | 2022-06-22
24/06/2022 10:21:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact