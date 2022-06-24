مسرح مهدّد بالإقفال... وزير الثقافة: كارثة!

غرد وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى على حسابه عبر "توتير": "مسرح دوار الشمس ليس مسرحا فقط، إنه متنفس لا سيما لطلاب العلوم المسرحية في الجامعات ومكان تمارينهم وفيه يعرضون مع بداية شهر تموز، مشاريع ديبلوماتهم لتقييمها وتقرير مصيرهم الدراسي بالاستناد اليها... اقفاله سوف يتسبب بكارثة! حتما سوف نعمل على تجنبها نحن وسعادة المحافظ".

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