بعد إرتفاع إصابات كورونا... نائب يحذّر!

بانتظار تعليمات وزارة الصحة العامة المبنية على توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا ،والمشهود لها بمهنيتها ،
وبعد ارتفاع اعداد الاصابات اليومية بشكل ملحوظ،
فأننا نناشد اللبنانين ألتزام التدابير الوقائية
المعروفة ،والتخفيف من الأكتظاظ في الأماكن الضيقة والمناسبات العامة !
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) June 24, 2022
بانتظار تعليمات وزارة الصحة العامة المبنية على توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا ،والمشهود لها بمهنيتها ،
وبعد ارتفاع اعداد الاصابات اليومية بشكل ملحوظ،
فأننا نناشد اللبنانين ألتزام التدابير الوقائية
المعروفة ،والتخفيف من الأكتظاظ في الأماكن الضيقة والمناسبات العامة !