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لبنان

بعد إرتفاع إصابات كورونا... نائب يحذّر!

Lebanon 24
24-06-2022 | 00:46
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كتب النائب بلال عبدالله، عبر حسابه على "تويتر"، بانتظار تعليمات وزارة الصحة العامة المبنية على توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، والمشهود لها بمهنيتها، وبعد ارتفاع اعداد الاصابات اليومية بشكل ملحوظ، فأننا نناشد اللبنانين ألتزام التدابير الوقائية المعروفة، والتخفيف من الإكتظاظ في الأماكن الضيقة والمناسبات العامة!
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