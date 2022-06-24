حملة صحافية متوقعة ومدفوعة مسبقا

رُصد منذ فترة عقد اتفاق بين شخصية سياسية وعدة مؤسسات إعلامية تلفزيونية والكترونية لاطلاق حملة ضد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، فور تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، لاسباب لها علاقة بتوزير هذه الشخصية في الحكومة الجديدة وبمطالب خدماتية وأخرى تتعلق بقطاع النفط.

وفي المعلومات انه تم اختيار "صحافيين" محددين، يعملون في صحف خليجية للقيام بهذه الحملة في وسائل اعلام لبنانية للايحاء بأن وراءها دولة فاعلة غير راضية عن تكليف ميقاتي.

وبحسب المعلومات اتفق على دفع "مبلغ فريش حرزان" عن كل مقال، واول الغيث كان مقالا الكترونيا صدر اليوم.