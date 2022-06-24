Advertisement

لبنان

توقيف احد افراد عائلة مقهى المانع في القبة.. وتحضيرات لقطع الطريق!

Lebanon 24
24-06-2022 | 01:33
A-
A+
Doc-P-965203-637916565346524605.jpeg
Doc-P-965203-637916565346524605.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن توقيف احد افراد عائلة مقهى المانع في القبة طرابلس من قبل الاجهزة الامنية، وذلك خلال مداهمة صباح اليوم.
 
ولم يذكر سبب التوقيف.
 
وفي هذه الأثناء، يتجمع عدد من الشبان في القبة، ويتحضرون لقطع الطريق امام مقهى المانع.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حريق في القبة والدخان يغطي سماء المنطقة (فيديو)
lebanon 24
24/06/2022 10:22:24 Lebanon 24 Lebanon 24
انفجار في منطقة القبة.. هذا ما حصل فجراً
lebanon 24
24/06/2022 10:22:24 Lebanon 24 Lebanon 24
زحمة سير خانقة تشهدها طريق مشروع القبة مجدليا نتيجة أعمال تعبيد الطريق من قبل إحدى الشركات المتعهدة
lebanon 24
24/06/2022 10:22:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"طفل مسجون داخل قفص تحت الارض في القبة"... ماذا أعلنت قوى الامن؟
lebanon 24
24/06/2022 10:22:24 Lebanon 24 Lebanon 24

مقهى المانع

القبة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2022-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2022-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:34 | 2022-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2022-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2022-06-24
02:59 | 2022-06-24
02:49 | 2022-06-24
02:45 | 2022-06-24
02:30 | 2022-06-24
02:15 | 2022-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website