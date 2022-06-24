توقيف احد افراد عائلة مقهى المانع في القبة.. وتحضيرات لقطع الطريق!

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن توقيف احد افراد عائلة مقهى المانع في القبة طرابلس من قبل الاجهزة الامنية، وذلك خلال مداهمة صباح اليوم.

ولم يذكر سبب التوقيف.

وفي هذه الأثناء، يتجمع عدد من الشبان في القبة، ويتحضرون لقطع الطريق امام مقهى المانع.