حملة انتقادات شخصية ضد زرازير والضاهر.. ماذا فعلا؟

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنائبة" التغييريية" سينتيا زرازير خلال جلسة الاستشارات النيابية التي عُقدت امس في قصر بعبدا. وقد أثارت الصورة موجة من الانتقادات الغاضبة والساخرة على اعتبار ان زرازير لم تراع قواعد اللباس (dress code) في اللقاءات الرسمية لا سيما في القصر الجمهوري، إذ ظهرت مرتدية بنطالاً من نوع "الجينز" وحذاء (casual) من لونين الامر الذي اعتبره روّاد موقع تويتر نقصاً في اللياقة نظراً لأن هكذا استحقاقات تفرض اللباس الرسمي.

وقد تعرّضت زرازير لحملة لم ينته تفاعلها حتى هذه اللحظة على منصات التواصل الاجتماعي.

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كذلك اثار النائب ميشال ضاهر حملة انتقادات ساخرة على خلفية كلامه في القصر الجمهوري بانه ضد خطة التعافي التعافي التي اعدتها الحكومة لانها خطة "امشي حافي".

وركزت الانتقادات ضد الضاهر على ما وصفه النقاد بـ "الغش" الذي تعتمده شركته في انتاج اكياس البطاطا المحمصة والتي تأتي بغالبيتها فارغة "ومعباية هوا".

وقال النقاد للضاهر" الضاهر ما بيطعميك تشيبس لانو كياسو كلا اكل هوا".