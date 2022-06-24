ازمة الخبز تتفاقم...وتحذير من حصول دم امام الافران!

Advertisement

أشار نقيب الأفران في جبل لبنان انطوان سيف الى أن "وزير الاقتصاد يسعى لتأمين كميات القمح التي يجب أن تكون موجودة ولكن لا تجاوب معه من قبل مصرف لبنان وهذه مؤشرات على رفع الدعم".وأفاد سيف في حديث لـ"صوت كل لبنان"، بأن "المشكلة في الأفران هي عدم وجود الطحين الكافي وهناك 5 مطاحن في لبنان لا تعمل".وقال، "نحن لا نغطّي أي فرن يحتكر ولكن هل من قدرة للأفران على الاحتكار".