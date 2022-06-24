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لبنان

برق ورعد بعز حزيران.. ماذا في تفاصيل طقس الـ"weekend"؟

Lebanon 24
24-06-2022 | 02:11
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة تصل الى حدود ال 60 كلم/س تهطل أمطار متفرقة أحياناً تشتد في المناطق الشمالية مع حدوث برق ورعد خاصة فترة قبل الظهر ، يتحسن الطقس تدريجياً ويستقر اعتباراً من المساء.
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وجاء في النشرة الاتي:

 

- الحال العامة:  طقس صيفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى فجر يوم السبت، حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز جنوب تركيا يؤدي الى طقس متقلب  وماطر حتى المساء حيث يعود الى الاستقرار.

معدل درجات الحرارة لشهر حزيران على الساحل يتراوح ما بين 22 و30 درجة.

 

- الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:  قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، يتحول بعد الظهر الى غائم في المناطق الشمالية مع رياح ناشطة وتكون الاجواء متقلبة .

 

السبت:  غائم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة تصل لحدود ال60 كلم/س تهطل أمطار متفرقة أحياناً تشتد في المناطق الشمالية مع حدوث برق ورعد خاصة فترة قبل الظهر ، يتحسن الطقس تدريجياً ويستقر اعتباراً من المساء.

 

الأحد:  قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وبداية إراتفاع في درجات الحرارة .

 

الإثنين:  قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع اضافي طفيف في درجات الحرارة التي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية.

 

-الحرارة على الساحل من 22 الى 28 درجة، فوق الجبال من 14 الى 22 درجة في الداخل من 17 الى 29 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ، سرعتها بين 10و 35 كلم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء محلياً على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 60و 85%.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:  26 درجة.

- الضغط الجوي: 756ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس:   5,28

- ساعة غروب الشمس: 19,53
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