القبض على سارقة محلات مجوهرات في صور.. إليكم التفاصيل

ألقى فرع المعلومات القبض على سارقة محلات مجوهرات "عكنان" في مدينة صور في بيروت، وذلك وفق مندوبة "لبنان 24".

وكانت قد قامت بسرقة مجوهرات منذ حوالي 5 ايام، وفرت الى جهة مجهولة.