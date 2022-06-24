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لبنان

القبض على سارقة محلات مجوهرات في صور.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
24-06-2022 | 02:49
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ألقى فرع المعلومات القبض على سارقة محلات مجوهرات "عكنان" في مدينة صور في بيروت، وذلك وفق مندوبة "لبنان 24".
 
وكانت قد قامت بسرقة مجوهرات منذ حوالي 5 ايام، وفرت الى جهة مجهولة.
 
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