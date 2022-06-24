Advertisement

لبنان

المقداد: أوقفوا قتل مرضى التصلب اللويحي والسرطان

Lebanon 24
24-06-2022 | 02:59
A-
A+
Doc-P-965222-637916617364505453.jpg
Doc-P-965222-637916617364505453.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد النائب الدكتور علي المقداد عبر حسابه على "تويتر": ‏"أيام سوداء يعيشها مرضى التصلب اللويحي والسرطان والحل كان موجودا ولا يزال..اليوم قبل الغد من صندوق السحب الخاص، أوقفوا هذا القتل الذي وكأنه أصبح يرتقي إلى جرم عن سابق تصور وتصميم".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"السرطان" ينهي حياة الصحافية اللبنانية الشابة.. وهذا اخر ما كتبته على حسابها! (صور)
lebanon 24
24/06/2022 13:35:00 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة حول أزمة أدوية مرضى السرطان: مصرف لبنان لم يتأخر في ان يبيع الدولارات لمستوردي الأدوية المزمنة ومنها أدوية السرطان والأدوية المدعومة مقطوعة أما الأدوية التي هي بالدولار فمتوفرة وليس عملي أن ألاحق هؤلاء التجار
lebanon 24
24/06/2022 13:35:00 Lebanon 24 Lebanon 24
المقداد يعرب عن استعداد سوريا للتعاون مع جمهورية دونيتسك
lebanon 24
24/06/2022 13:35:00 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة تكشف أفضل أنواع الشاي لمرضى السرطان
lebanon 24
24/06/2022 13:35:00 Lebanon 24 Lebanon 24

التصلب اللويحي

السرطان

المقداد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-06-24
05:13 | 2022-06-24
04:00 | 2022-06-24
02:00 | 2022-06-24
06:28 | 2022-06-24
06:21 | 2022-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website