المقداد: أوقفوا قتل مرضى التصلب اللويحي والسرطان

غرد النائب الدكتور علي المقداد عبر حسابه على "تويتر": ‏"أيام سوداء يعيشها مرضى التصلب اللويحي والسرطان والحل كان موجودا ولا يزال..اليوم قبل الغد من صندوق السحب الخاص، أوقفوا هذا القتل الذي وكأنه أصبح يرتقي إلى جرم عن سابق تصور وتصميم ".

Advertisement