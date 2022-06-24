عصابة سرقة دراجات "التوك توك" في قبضة "الامن"

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صــــدرعـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن كثرت هذه العمليات في منطقة البقاع، كثّفت الشعبة جهودها الاستعلامية والميدانية لكشف هوية أفراد عصابات السرقة، وللعمل على توقيفهم.بنتيجة الاستقصاءات والتحريات تمكّنت الشعبة من تحديد هوية متورّطَيْن بعمليات سرقة دراجات "التوك توك" وعمليات سرقة من داخل السيارات والفانات ضمن منطقة البقاع، وهما:ف. م. (مواليد عام 2001، سوري الجنسيّة)ع. و. (مواليد عام 1999، سوري الجنسيّة)بتاريخ 17-6-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريات الشعبة كمينًا محكمًا في محلة بر الياس نتج عنه توقيفهما.بتفتيشهما، ضبط بحوزتهما مبلغ من العملة الاميركية المزيّفة.بالتحقيق معهما، اعترفا أنهما يشكلان عصابة سرقة، وأنهما نفّذا أكثر من خمس عمليات سرقة دراجات التوك توك، اضافة الى تنفيذ العديد من عمليات السرقة من داخل السيارات والفانات، كما اعترفا بترويج العملة المزيّفة، وببيع المسروقات في بلدة حورتعلا لقاء مبالغ مالية.أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختصّ، بناء على إشارة القضاء.