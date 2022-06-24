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لبنان

دريان اتصل بميقاتي مهنئا بتكليفه تشكيل الحكومة

Lebanon 24
24-06-2022 | 03:51
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 اجرى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اتصالا بالرئيس  نجيب ميقاتي مهنئا بتكليفه تشكيل الحكومة، متمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه "بتحقيق النهوض بالوطن في شتى المجالات وتفعيل عمل المؤسسات الرسمية والقيام بالإصلاحات المطلوبة".
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