دريان اتصل بميقاتي مهنئا بتكليفه تشكيل الحكومة

اجرى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اتصالا بالرئيس نجيب ميقاتي مهنئا بتكليفه تشكيل الحكومة، متمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه "بتحقيق النهوض بالوطن في شتى المجالات وتفعيل عمل المؤسسات الرسمية والقيام بالإصلاحات المطلوبة".

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