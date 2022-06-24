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لبنان

قطع طريق ونصب خيمة في القبة احتجاجا على توقيف شاب

Lebanon 24
24-06-2022 | 04:16
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 قطع عدد من ابناء منطقة القبة في طرابلس "شارع الارز " ونصبوا خيمة وسط الطريق، احتجاجا على توقيف الاجهزة الامنية شاب من المنطقة.

واذ طالبوا ب"الافراج عنه فورا"، لوحوا ب"خطوات تصعيدية في حال لم يتحقق ذلك".
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طرابلس

قطع طريق

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