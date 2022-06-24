الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق عدة

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 24 / 6 / 2022 ما بين الساعة 10.00 والساعة 14.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلدات اللبنانية التالية: ضهر البيدر، بحمدون، الضهيرة، مروحين، عمرا، مركبا، عرب اللويزة، حولا، ميس الجبل، يارون، طيرحرفا، عيتا الجبل، تلة إرمز، طيري وطلوسة".واعلنت في بيان ثان، ان "وحدات من الجيش ستقوم بالاشتراك مع وحدات من قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، بإجراء تمارين مشتركة بالذخيرة الحية، في حقل رماية الناقورة لغاية 24 /6 /2022 ما بين الساعة 6.00 وحتى الانتهاء من كل يوم.لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".وفي بيان آخر ، افادت المديرية ان "القوات الجوية ستقوم بتنفيذ رماية مدفعية وجوية نهارية وليلية، بتاريخ 24 /6 /2022، في حقل تدريب العاقورة، يتخللها استعمال ذخيرة حيّة بواسطة أسلحة خفيفة ومتوسطة".واشارت في بيان رابع، الى ان "وحدة من الجيش ستقوم لغاية 30 / 6 / 2022، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة اللقلوق وحقل تدريب تم رطيبة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".واصدرت بيانا خامسا اعلنت فيه انه "بتواريخ 25 و 30/6/2022، و 6 و 7 /7 /2022 اعتباراً من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 18.00، ستقوم وحدات من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في منطقتي العاقورة ووطى الجوز، تتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحيّة، بواسطة أسلحة خفيفة ومتوسطة".