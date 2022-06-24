أسعار الانترنت ترتفع ... وخطوة لافتة من القطاع الخاص

Advertisement

كما بات معلوما، فإن المواطن اللبناني بات يترقب أن يعيش مع بداية شهر تموز، تحديا جديدا مرتبطا بارتفاع الاسعار الذي سيشهده قطاع الاتصالات بشكل عام والانترنت بشكل خاص. ومن المرجح ان يقوم المشتركون باللجوء الى شراء اقل الباقات تكلفة.وفي هذا الاطار، وفي محاولة منها للمحافظة على زبائنها، ستقوم بعض الشركات الخاصة بطرح باقات متعددة تتناسب مع الامكانات المادية للمواطن وتحافظ على سرعة مقبولة من الانترنت.وسيتم ذلك عبر طرح باقات مخصصة لساعات الليل او النهار، وأخرى مخصصة لأيام نهاية الأسبوع بالاضافة إلى بعض الباقات الخاصة بالطلاب وغيرهم من الفئات العمرية.