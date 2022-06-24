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لبنان

حريق كبير التهم مساحات من الاراضي بين بلدتي حاروف وجبشيت

Lebanon 24
24-06-2022 | 06:06
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شب حريق كبير  في منطقة الوادي بين بلدتي حاروف وجبشيت والتهم مساحات من الأراضي غير المزروعة،  وتقوم سيارات الإطفاء التابعة لكشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية الإسلامية باخماده لكن الرياح تساهم بتوسعه.  
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وقد شاركت سيارات الإطفاء التابعة للرسالة والهيئة الصحية من حاروف وجبشيت وميفدون والقصيبة، وعملت على إطفاء الحريق  لتفادي امتداده الى كروم الزيتون المجاورة والمحاصيل الزراعية، واقترابه من المنازل.
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