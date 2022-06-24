حريق كبير التهم مساحات من الاراضي بين بلدتي حاروف وجبشيت

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شب حريق كبير في منطقة الوادي بين بلدتي حاروف وجبشيت والتهم مساحات من الأراضي غير المزروعة، وتقوم سيارات الإطفاء التابعة لكشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية الإسلامية باخماده لكن الرياح تساهم بتوسعه.وقد شاركت سيارات الإطفاء التابعة للرسالة والهيئة الصحية من حاروف وجبشيت وميفدون والقصيبة، وعملت على إطفاء الحريق لتفادي امتداده الى كروم الزيتون المجاورة والمحاصيل الزراعية، واقترابه من المنازل.