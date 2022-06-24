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لبنان

تصريح هامّ لوزير الاقتصاد حول دعم الخبز... هذا ما أعلنه

Lebanon 24
24-06-2022 | 06:14
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رأى وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام أنّ "المشهد مؤسف في الأسبوع الأخير، مع العلم أن الدولة سعت لتأمين الدعم وفتح الإعتمادات، مع أننا في بلد عاجز عن الدعم". وقال: "قررنا الإستمرار بدعم الخبز لأنه آخر ما يلجأ له المواطن بسبب نسبة الفقر الكبيرة".
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وأضاف سلام بعد إجتماعه مع وفد من الافران، أنّ "تجار المطاحن كان لديهم تخوّف بسبب شحّ الأموال واحتمالية عدم تأمينها، وسنتابع مع مصرف لبنان فتح الإعتمادات".
 
 
وتابع: "ما حدا يقول خلينا نرفع الدعم"، هذا القرار تتخذه الدولة بالتعاون مع الوزراء وليس النقابات أو التجمعات، ولا أستطيع اليوم وضع لبنان بخطر بظل أزمة قمح عالمية".

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