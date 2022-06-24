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لبنان

بيع الخبز بأسعار السوق السوداء... ماذا يحصل في البترون؟

Lebanon 24
24-06-2022 | 06:28
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ناشد أهالي منطقة البترون الجهات المعنية بالأمنين الغذائي والاجتماعي العمل وبأسرع وقت ممكن " التصدي لعملية اجتياح الأفران ومحلات بيع جميع انواع الخبز في المنطقة والمبادرة فورا لتطبيق عملية تنظيم تساعد أبناء المنطقة للحصول على حاجتهم من الخبز". 
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واستنكر البترونيون "عمليات الاحتيال التي تهدف إلى بيع الخبز بأسعار السوق السوداء خارج الأفران ومراكز بيع الخبز بحيث يشهد محيط أحد الأفران على المسلك الشرقي للاوتوستراد عملية شراء الخبز بطريقة مشبوهة عبر ركن الدراجات النارية على بعد أمتار وإرسال الأطفال لشراء الخبز بالسعر المحدد لبيعه بأسعار مرتفعة". 

وطالب أبناء البترون الأجهزة الامنية بـ"السهر على الأمن الغذائي في المنطقة وتنظيم دوريات لضبط عمليات الاحتيال وشراء الخبز بكميات مشبوهة بالاضافة الى معاناة المواطنين والانتظار لساعات للحصول على ربطة الخبز". 
 
 
(الوكالة الوطنية)
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