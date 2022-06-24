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لبنان

ميقاتي يزور مفتي الجمهورية اللبنانية

Lebanon 24
24-06-2022 | 06:41
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زار  الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة الجديدة ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان  ظهر اليوم في دارته. ثم انتقلا لاداء صلاة الجمعة في مسجد الامير منذر في وسط بيروت.
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مفتي الجمهورية اللبنانية

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