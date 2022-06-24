Advertisement

لبنان

توقيف عصابة في النبطية... وهذا ما كان يقوم به أفرادها ليلا

Lebanon 24
24-06-2022 | 07:03
A-
A+
Doc-P-965299-637916763284383219.jpg
Doc-P-965299-637916763284383219.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمكنت دورية من مديرية  النبطية الاقليمية في امن الدولة بعد عملية مراقبة ومتابعة، من توقيف عصابة مؤلفة من 3 اشخاص كانوا يقومون بحرق اطارات مطاطية وفرش للسيارات في ساعة متأخرة من الليل، وضبط شاحنة "بيك اب" كانوا يستخدمونها في عملهم، وهم: ح. ع. ح. و ح. ع. س. و ع.س. وتم التحقيق معهم باشراف النيابة العامة الاستئنافية في النبطية.
Advertisement

وجاء ذلك إثر مناشدات الاهالي في بلدات الكفور، تول، الشرقية، الدوير ودير الزهراني بوقف الكارثة البيئية والصحية التي ترتكب يوميا في وادي الكفور جراء حرق كميات ضخمة من الاطارات المطاطية والبلاستيك والاشرطة لاستخراج النحاس ومواد اخرى، وبعد جولة لوزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين الى المنطقة مطلع الشهر الحالي واصداره قرارا بمنع هذه الاعمال المضرة بالبيئة وبصحة الانسان وبقمعها. وقد لاقت هذه الخطوة ارتياحا لدى اهالي البلدات المحيطة بوادي الكفور، وطالبوا بـ"التشدد الدائم والمتواصل بإيقاف المسؤولين عن عمليات الحرق الليلية في معظم الاحيان والتي حولت منازلنا الى جحيم ووضعت صحة الناس في خطر".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-06-24
05:13 | 2022-06-24
06:41 | 2022-06-24
05:00 | 2022-06-24
07:07 | 2022-06-24
04:00 | 2022-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website