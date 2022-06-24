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لبنان
قوى الامن تكشف عن وكر لترويج المخدرات في الأشرفية... إليكم التفاصيل
Lebanon 24
24-06-2022
|
07:39
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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:
بعد أن كَثُرَت في الآونة الأخيرة ظاهرة تعاطي مادة "الكريستال ميث"، ونظراً للضرر الكبير الذي تسببه هذه المادة، أعطيت الأوامر للعمل على مكافحة هذه الظاهرة وتوقيف مروجيها.
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وفي هذا الإطار، ونتيجة المتابعة الحثيثة، داهمت قوة من مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي- زحلة في وحدة الشرطة القضائية بمؤازرة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي وكر لترويج هذه المادة في الأشرفية، وأوقفت كل من:
ش. م. (من مواليد عام 1975، لبناني الجنسية)
ط. ف. (من مواليد عام 2004، سوري الجنسية)
وضُبِط بحوزتهما كمية من مادة الكريستال ميث، الكوكايين، الكبتاغون، السالفيا، الماريجوانا، آلة تلحيم النايلون، دفتر لف سجائر، و/5/ هواتف خلوية.
وباستماعهما، اعترف أحدهما بترويج المخدرات في بيروت وضواحيها.
أودعا القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
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