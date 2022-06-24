أهالي موقوفي أحداث عبرا اعتصموا مطالبين بالافراج عن أبنائهم

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نفذ أهالي موقوفي أحداث عبرا و"شباب مسجد بلال بن رباح"، إعتصاما في الذكرى التاسعة لأحداث عبرا، أمام المسجد في عبرا، بعد صلاة الجمعة، بعنوان "أوقفوا مؤامرة عبرا وأطلقوا سراحهم فورا"، شارك فيه المسؤول السياسي ل"الجماعة الاسلامية" في الجنوب الدكتور بسام حمود.ورفع المعتصمون صور الشيخ أحمد الأسير ولافتات تدعو الى رفع الظلم عن الموقوفين واطلاق سراحهم.