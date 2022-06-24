Advertisement

لبنان

أهالي موقوفي أحداث عبرا اعتصموا مطالبين بالافراج عن أبنائهم

Lebanon 24
24-06-2022 | 08:19
A-
A+
Doc-P-965318-637916809030690733.jpg
Doc-P-965318-637916809030690733.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذ أهالي موقوفي أحداث عبرا و"شباب مسجد بلال بن رباح"، إعتصاما في الذكرى التاسعة لأحداث عبرا، أمام المسجد في عبرا، بعد صلاة الجمعة، بعنوان "أوقفوا مؤامرة عبرا وأطلقوا سراحهم فورا"، شارك فيه المسؤول السياسي ل"الجماعة الاسلامية" في الجنوب الدكتور بسام حمود.
Advertisement
 
ورفع المعتصمون صور الشيخ أحمد الأسير ولافتات  تدعو الى رفع الظلم عن الموقوفين واطلاق سراحهم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-06-24
05:13 | 2022-06-24
06:41 | 2022-06-24
05:00 | 2022-06-24
07:07 | 2022-06-24
04:00 | 2022-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website