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لبنان

بري عرض الاوضاع وشؤونا اعلامية مع المكاري

Lebanon 24
24-06-2022 | 08:30
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، وعرض معه الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وشؤوناً اعلامية.
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