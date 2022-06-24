بري عرض الاوضاع وشؤونا اعلامية مع المكاري

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، وعرض معه الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وشؤوناً اعلامية.

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