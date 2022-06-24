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لبنان
اطلاق نار في طرابلس... ما القصة؟
Lebanon 24
24-06-2022
|
08:25
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المسلحين على إطلاق النار بالقرب من دوار "ابو علي" في طرابلس.
وأشارت المعلومات إلى وقوع اصابة في صفوف المواطنين بفعل إطلاق النار.
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