اطلاق نار في طرابلس... ما القصة؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المسلحين على إطلاق النار بالقرب من دوار "ابو علي" في طرابلس.

وأشارت المعلومات إلى وقوع اصابة في صفوف المواطنين بفعل إطلاق النار.

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