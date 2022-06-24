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لبنان

حريق يطال احد "الأكشاك" في شكا (صورة)

Lebanon 24
24-06-2022 | 09:20
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق داخل أحد "الأكشاك" الموجودة على الطريق العام في شكا نتيجة عطل كهربائي.
 
وعلى الفور، عملت فرق الاطفاء على اخماد الحريق، فيما اقتصرت الأضرار على الماديات.
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