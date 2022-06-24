حريق يطال احد "الأكشاك" في شكا (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق داخل أحد "الأكشاك" الموجودة على الطريق العام في شكا نتيجة عطل كهربائي.

وعلى الفور، عملت فرق الاطفاء على اخماد الحريق، فيما اقتصرت الأضرار على الماديات.