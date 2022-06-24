وزيرة إسرائيلية ترّد على نصرالله... وهذا ما قالته عن التنقيب في حقل "كاريش"

زعمت وزيرة الطاقة الإسرائيلية أن "حقل كاريش "منطقة إسرائيلية"، مضيفة أن "المناطق البحرية المتنازع عليها مع لبنان تقع في مواقع أخرى".

وعن تهديد أمين عام "حزب الله" السيّد حسن نصر الله، بضرب منصات الغاز في حال استمرت إسرائيل بالتنقيب، نفت في مقابلة مع "بي.بي.سي" أن تؤثر تلك التهديدات "على استمرار إسرائيل في التنقيب عن الغاز في منطقة الحقل"، وطالبت لبنان بالتفاوض، ملوحة بأن الجيش الإسرائيلي جاهز لأي سيناريو عسكري في حال قرر لبنان الذهاب في هذا الاتجاه".

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وحول جهود الوساطة بين البلدين، قالت إن "إسرائيل ما زالت "تنتظر ما ستسفر عنه الوساطة الأميركية"، مشيرة إلى أن "المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة، والذي زار لبنان مؤخرا جلب مقترحا لبنانيا للحلّ".



