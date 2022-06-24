Advertisement

لبنان

وزيرة إسرائيلية ترّد على نصرالله... وهذا ما قالته عن التنقيب في حقل "كاريش"

Lebanon 24
24-06-2022 | 09:49
A-
A+
Doc-P-965339-637916865714576838.jpg
Doc-P-965339-637916865714576838.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زعمت وزيرة الطاقة الإسرائيلية أن "حقل كاريش "منطقة إسرائيلية"، مضيفة أن "المناطق البحرية المتنازع عليها مع لبنان تقع في مواقع أخرى".
وعن تهديد أمين عام "حزب الله" السيّد حسن نصر الله، بضرب منصات الغاز في حال استمرت إسرائيل بالتنقيب، نفت في مقابلة مع "بي.بي.سي" أن تؤثر تلك التهديدات "على استمرار إسرائيل في التنقيب عن الغاز في منطقة الحقل"، وطالبت لبنان بالتفاوض، ملوحة بأن الجيش الإسرائيلي جاهز لأي سيناريو عسكري في حال قرر لبنان الذهاب في هذا الاتجاه".
Advertisement
وحول جهود الوساطة بين البلدين، قالت إن "إسرائيل ما زالت "تنتظر ما ستسفر عنه الوساطة الأميركية"، مشيرة إلى أن "المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة، والذي زار لبنان مؤخرا جلب مقترحا لبنانيا للحلّ".

(سبوتنيك)
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2022-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2022-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:25 | 2022-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-06-24
07:07 | 2022-06-24
04:00 | 2022-06-24
17:41 | 2022-06-24
17:36 | 2022-06-24
17:33 | 2022-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website