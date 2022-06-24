سلام استقبل السفير البريطاني في لبنان

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه في الوزارة، السفير البريطاني في لبنان ايان كولارد في زيارة وداعية. وجرى البحث في العلاقة بين البلدين على المستوى الاقتصادي.

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