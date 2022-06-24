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لبنان

سلام استقبل السفير البريطاني في لبنان

Lebanon 24
24-06-2022 | 10:25
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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه في الوزارة، السفير البريطاني في لبنان ايان كولارد في زيارة وداعية. وجرى البحث في العلاقة بين البلدين على المستوى الاقتصادي.
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امين سلام

سفير بريطانيا

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