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لبنان

مشنتف: لتأمين الطحين للأفران ومنع تهريب الخبز إلى سوريا

Lebanon 24
24-06-2022 | 11:03
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 استنكر المحامي رئيس حزب "الحركة اللبنانية" نبيل مشنتف في بيان، أن "تصل الأمور الى هذا الدرك من الانحطاط وينقطع الطحين والخبز عن حياة الشعب وإذلاله على الأفران  للحصول على قوته اليومي من الخبز المادة الرئيسية لحياة الانسان".
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وسأل: "من اين تحصل الأفران على الطحين للكعك والحلويات ولا طحين لرغيف قوت الشعب".

وقال: "علمنا ان الخبز يهرب الى سوريا بكميات كبيرة، فعلى الدولة بكل اجهزتها ان تمنع التهريب كما حذرنا سابقا عن المحروقات وغيرها من المواد. لذلك انني باسم حزب الحركة اللبنانية وباسم الشعب، أطلب من كل الرئاسات والحكومة ووزير الاقتصاد تأمين الطحين للأفران بكميات تلبي حاجة المواطن للرغيف دون إذلاله وتمنع التهريب الى سوريا خاصة اننا على بداية موسم الاصطياف".

لبنان

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