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لبنان

الحاج حسن طلب من الأجهزة الأمنية التحقيق فورًا في حريق جبشيت وحاروف

Lebanon 24
24-06-2022 | 11:46
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غرد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن عبر "تويتر": '‏اليوم كانت الثروة الزراعية في جبشيت وحاروف على موعد مع حريق غادر ، يشير الخبراء إلى أن بدايته كانت من مكان جمع المهملات.
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وأهاب ب"الأجهزة الأمنية التحقيق بالحادثة فورا، وتوقيف الجناة وتطبيق النصوص القانونية بحقهم. وندعو أهلنا إلى توخي الحذر في هذه الأيام الحارة التي تعتبر بيئة حاضنة لأي حريق".
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