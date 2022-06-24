الحاج حسن طلب من الأجهزة الأمنية التحقيق فورًا في حريق جبشيت وحاروف

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غرد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن عبر "تويتر": '‏اليوم كانت الثروة الزراعية في جبشيت وحاروف على موعد مع حريق غادر ، يشير الخبراء إلى أن بدايته كانت من مكان جمع المهملات.وأهاب ب"الأجهزة الأمنية التحقيق بالحادثة فورا، وتوقيف الجناة وتطبيق النصوص القانونية بحقهم. وندعو أهلنا إلى توخي الحذر في هذه الأيام الحارة التي تعتبر بيئة حاضنة لأي حريق".