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لبنان

المرتضى عرض مع جواد عدرة إمكانية التعاون بين وزارة الثقافة و"متحف نابو" لترميم المعلم الأثري "برج السباع"

Lebanon 24
24-06-2022 | 12:22
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التقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع، جواد عدرة وجرى التداول في شؤون عامة وثقافية، كما جرى البحث في امكانية التعاون بين وزارة الثقافة و"متحف نابو" في مجال ترميم وتأهيل المعلم الاثري المعروف ب "برج السباع" او برج "برسباي"، الكائن بالقرب من مرفأ طرابلس وتحويله الى نقطة جذب ثقافية وسياحية، مع ما لذلك من مردود تنموي واقتصادي على المحلة والقاطنين فيها. 
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