Advertisement

لبنان

الدفاع المدني أخمد حريقا في خراج البرجين وعين الحور

Lebanon 24
24-06-2022 | 12:43
A-
A+
Doc-P-965385-637916967246403645.png
Doc-P-965385-637916967246403645.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أخدمت عناصر من الدفاع المدني، عصر اليوم، حريق أشجار برية وزيتون في خراج بلدتي البرجين وعين الحور، وما زالت العمليات مستمرة بهدف تبريده نهائيا، لعدم اندلاع النيران مجددا.
Advertisement
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني أخمد حريقًا في بيت حاويك - الضنية
lebanon 24
25/06/2022 04:37:19 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان 24: قطع طريق بطرماز - الضنية من قبل الدفاع المدني لاستكمال عملية اطفاء حريق غابة الصنوبر المعمرة
lebanon 24
25/06/2022 04:37:19 Lebanon 24 Lebanon 24
جيش العدو يحاول إبعاد عناصر الدفاع المدني أثناء محاولتها السيطرة على حريق قرب السياج الحدودي (فيديو)
lebanon 24
25/06/2022 04:37:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني: حريق اعشاب و اشجار في البترون.
lebanon 24
25/06/2022 04:37:19 Lebanon 24 Lebanon 24

الدفاع المدني

حريق

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2022-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2022-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:25 | 2022-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-06-24
07:07 | 2022-06-24
04:00 | 2022-06-24
17:41 | 2022-06-24
17:36 | 2022-06-24
17:33 | 2022-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website