الدفاع المدني أخمد حريقا في خراج البرجين وعين الحور

أخدمت عناصر من الدفاع المدني، عصر اليوم، حريق أشجار برية وزيتون في خراج بلدتي البرجين وعين الحور، وما زالت العمليات مستمرة بهدف تبريده نهائيا، لعدم اندلاع النيران مجددا.

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