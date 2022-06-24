في الضاحية... أطلق النار على دورية أثناء ملاحقتها له فأصاب طفلًا وقتله!

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن دورية أمنية كانت تلاحق أحد المطلوبين في شارع الحي الأبيض - قرب ملحمة الأغا في الضاحية الجنوبية لبيروت لكنه لاذ بالفرار من الدورية وأطلق النار على عناصرها، فأصاب عن طريق الخطأ طفلًا عمره 11 عامًا توفي على الفور متأثرًا بإصابته.

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