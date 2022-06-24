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لبنان

"الداخلية" للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام: لمنع تجمعات تهدف إلى الترويج للشذوذ الجنسي

Lebanon 24
24-06-2022 | 13:37
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أصدرت وزارة الداخلية كتابًا إلى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام طالبة بمنع تجمعات تهدف إلى الترويج للشذوذ الجنسي. وقالت: بعد انتشار دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لإقامة حفلات وأمسيات للترويج للشذوذ الجنسي في لبنان، وبعد أن تلقت هذه الوزارة اتصالات من المراجع الدينية رافضة لانتشار هذه الظاهرة، ونظرًا لما ينتج عن هذه الظاهرة من تأثيرات سلبية على الفرد والمجتمع، وحيث أنه لا يمكن التذرع بالحرية الشخصية للتعبير عن هذه النشاطات وإساءة استخدامها، في حين أن هذا الأمر مخالف للعادات والتقاليد في مجتمعنا ويتناقض مع مبادئ الأديان السماوية، لذلك يطلب إليكم فورًا اتخاذ التدابير اللازمة لمنع إقامة أي احتفال أو لقاء أو تجمع يهدف إلى الترويج لهذه الظاهرة ورفع تقارير بالنتيجة.
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